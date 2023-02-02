İhlas Haber Ajansı

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Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü

Samsun’da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.

Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Eti Bakır firmasının fabrika sahasındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası N.Ç.(38), kalıpları sökerken 7 metre yükseklikteki iskeleden düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ç. tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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