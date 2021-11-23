Fabrikanın çatısından düşen usta hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşen kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası 1 çocuk babası Recep İpek (47) işyerinin çatı oluklarını temizlemek üzere çıktığı çatıdan düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Recep Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.