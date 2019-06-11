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Fakülte kütüphanesinin tavanındaki sıva düştü: 1 öğrenci yaralı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesindeki kütüphanenin tavanındaki sıvanın düşmesi sonucu 1 öğrenci yaralandı.


Olay, Çarşamba ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Güneşdoğlu Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde OMÜ Hukuk Fakültesindeki kütüphanenin tavanının sıvası henüz belirlenemeyen bir sebepten düştü. Sıvanın düşmesi sonucu Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen E.A.K. isimli öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenci 112 Acil ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaşanan olay sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kütüphane içerisinde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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