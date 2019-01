Farkındalık projeleriyle güvenli çalışma ortamı

Malzeme yatırımları, eğitim ve iletişim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları ile güvenlik kültürünün yaygınlaşmasına özen gösteriyor.

Çok tehlikeli iş grupları arasında yer alan elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren YEDAŞ, çalışanların güvenli bir şekilde çalışması ve kaza yaşanmaması için bütün önlemleri alıyor. İş kazalarının yüzde 88'i tehlikeli hareketlerden, yüzde 10'u tehlikeli durumlardan, yüzde 2'si kaçınılmaz ve sebebi bilinmeyen hareketlerden kaynaklanıyor. 40 bin km2 alanda 876 çalışanla 1970'li yıllarda tesis edilen şebekenin bakım onarımı ile güçlendirme ve artan elektrik talebini karşılamak için yeni şebeke tesisini gerçekleştiriyor. Çalışanların elektriğe temasının engellenmesi, yüksekte güvenli çalışılması için iyileştirme faaliyetleri yapıyor. Operasyonlar sırasında bilinçli çalışılmasını ve iş sağlığı ve güvenliği malzemelerinin etkin kullanılmasını sağlıyor. “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Yüksekte Çalışma Kuralları”, “İleri Sürüş Teknikleri” gibi eğitimler düzenliyor. Verdiği eğitimlerle yüksekte çalışmayı, güvenli hale getiriyor. YEDAŞ İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre birimi yetkilileri, çalışma sahasında araştırma yaparak kazaya sebebiyet verecek durumları ortadan kaldırıyor. Operasyon sürecini iyi analiz ederek kaza riskini ortadan kaldıracak önlemleri alıyor.

YEDAŞ, çalışanlarının sağlığı için sürekli farkındalık projeleri ile güvenlik kurallarına uyulmasının bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi için çalışıyor. “İşbaşı konuşmaları” yaparak göreve başlayacak çalışanların kuralları hatırlamasını ve uygulamasını sağlıyor. Her ilin iş sağlığı ve güvenliği ekipleri, her gün saha denetimleri gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyor. Yöneticiler, saha ekiplerini çalışmalar esnasında ziyaret ederek güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Gün içinde sürekli kurallara ilişkin bilgilendirmeye yönelik mesajlar gönderiyor. Her ilde İş Sağlığı Güvenliği kurallarına uygun davranan ekipleri “Ayın Altın Ekibi” olarak ödüllendiriyor.

Çalışanların iş sağlığı güvenliği kurallarını uygulamasına özen gösteren YEDAŞ, bilgileri yenilemek ve ölçmek, amacıyla 2018 yılında “ İş'te Güvenlik Bilgi Yarışması”na katılarak, çok tehlikeli grupta yer alan şirketler arasında büyük başarı kazandı.

Sahada yaşananları değerlendirerek güvenlik rehberi oluşturuyor

YEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması, güvenliğin sağlanması için her yıl önemli projeler hayata geçirmekle birlikte, yöneticiler ve saha çalışanlarını buluşturarak sahada yaşananlar hakkında bilgi paylaşımında bulunulmasını sağlıyor. Her yıl iş sağlığı ve güvenliği malzemesi yatırımı yapmakla birlikte malzemelerin etkili kullanılması için de çalışanları, pratik ve doğru kullanım yöntemleri konusunda bilgilendiriyor. Bu sayede, hayata geçirdiği uygulamalarla 2018 yılını güvenli bir şekilde tamamladı.