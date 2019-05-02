Fasl-ı Şahane etkinlikleri başlıyor

Yeşilyurt AVM ve Atakum Belediyesi ortaklığında hazırlanan Fasl- Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nin açık otopark alanına kurulan Ramazan Sokağı konsepti ile Ramazan boyunca devam edecek olan birbirinden keyifli sahne gösterileri, açık hava sinema gösterimi, tiyatro oyunları, fasıl dinletileri, lunapark alanı ve konserler, eski Ramazanların ruhunu yaşatmaya hazırlanıyor.

Eğlencenin ve keyifli alışverişin adresi Yeşilyurt AVM ve Atakum Belediyesi, geleneksel ramazanları yaşamak isteyen ziyaretçileri için iftar öncesi ve iftar sonrası dopdolu bir program hazırladı. Yeşilyurt AVM açık otopark alanında 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan 8. Fasl-ı Şahane etkinlikleri, her akşam ziyaretçilerine unutulmaz bir Ramazan yaşatmayı planlıyor. Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar sonrası fasıl dinletisi, Hacivat-Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, ebru sanatı sihirbaz, açık hava sinema gösterimi ve tiyatro gösterileri olacak. 6 Mayıs–2 Haziran tarihleri arasında Yeşilyurt AVM açık otopark alanına kurulacak Ramazan Evleri'nde yöresel yemekler, doğal ürünler, el işi takı ve hediyelik ürünlere yer veriliyor.

Fasl-ı Şahane etkinliklerinde birbirinden ünlü isimler de ziyaretçileriyle buluşuyor. Karadeniz'in en sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, kendine özgü tarzıyla pop müziğin güçlü isimlerinden başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, “Sana Doğru” ve “Gül Senin Tenin” adlı şarkılarıyla tanınan müzikseverler tarafından çok sevilen Bora Duran, yeni albümü ‘'Bir Nev-i Alaturka'' ile Nev, "Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer", "Kafile", "Haydi Gel İçelim", "Aşk Durdukça", "Ben Seni Arayamam" gibi hitleriyle tanınan en iyi rock gruplarından Yüksek Sadakat performanslarını sergileyecek.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bu Ramazan ayında da yine ziyaretçilerini ağırlamaya ve keyifli alışverişler yaşatmaya devam edecek. Ramazan ayı sebebiyle saat 11.00'de ziyaretçilerine kapılarını açan Yeşilyurt AVM, saat 23.00'a kadar alışveriş ve eğlence keyfini uzatıyor.