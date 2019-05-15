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"Fasl-ı Şahane" etkinlikleri

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında semazen gösterimi yapıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında semazen gösterimi yapıldı.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde fasıl dinletisi ile başladı. Dinletinin ardından ise sahneye Kaptan Yılmaz çıktı ve söylediği hareketli şarkılarla izleyicileri coşturdu. Kaptan Yılmaz'ın ardından ise semazen gösterimi gerçekleştirildi. 5 kişilik ekip yaptıkları gösteri ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Semazen gösteriminin ardından ise etkinlikler Hacivat-Karagöz ile devam etti. "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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