Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında semazen gösterimi yapıldı.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde fasıl dinletisi ile başladı. Dinletinin ardından ise sahneye Kaptan Yılmaz çıktı ve söylediği hareketli şarkılarla izleyicileri coşturdu. Kaptan Yılmaz'ın ardından ise semazen gösterimi gerçekleştirildi. 5 kişilik ekip yaptıkları gösteri ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Semazen gösteriminin ardından ise etkinlikler Hacivat-Karagöz ile devam etti. "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.