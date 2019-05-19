Fasl-ı Şahane'de "100. yıl" coşkusu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde TÜRKAY, hak oyunları ekipleri ve Grup Özgürlük sahneye çıktı.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde Kara kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Armoni Orkestrası (TÜRKAY) 19 Mayıs 1919'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konserde orkestranın söylediği sevilen şarkılarla katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı.

Halk oyunları galası

Konserin ardından Halk Oyunları Festivalinin Galası gerçekleştirildi. Galada Türkiye'nin birçok yerinden ve Gürcistan'tan gelen halk oyunları ekipleri hünerlerini sergiledi. Ekiplerin sergilediği oyunlar izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kalabalık "Grup Özgürlük" ile coştu

Halk oyunları gösterisinin ardından ise etkinlikler konser ile devam etti. Etkinlik kapsamında konser veren "Grup Özgürlük" sevilen parçalarını seslendirerek izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Etkinliklere Samsun Valisi Osman Kaymak, eşi Emine Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu katıldı.

Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.