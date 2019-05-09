İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fasl-ı Şahane'de "Bimarhane" tiyatro gösterisi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında "Bimarhane" isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında "Bimarhane" isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.



?Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde fasıl dinletisinin ardından, tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Düşevi oyuncuları tarafından oynanan ve yönetmenliğini Cem Kaynar'ın yaptığı "Bimarhane" isimli tiyatro oyunu Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi'nde (Tımarhanesinde) dört akıl hastasının bakış açısıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananları sahneye taşıdı Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.