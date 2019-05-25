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Fasl-ı Şahane'de Cansu Çebi konseri

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Cansu Çebi konser verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Cansu Çebi konser verdi.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinlikleri DJ İnanç'ın performansı ile başladı. Vatandaşlar DJ'in performansı ile coşkuyu yakaladı. DJ İnanç'ın ardından ise sahneye sevilen şarkıcı Cansu Çebi çıktı. Çebi söylediği sevilen şarkılarla alanı dolduran gençlere coşkulu anlar yaşattı. Çebi'nin söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti.


Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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