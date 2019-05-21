Fasl-ı Şahane'de eski Ramazanlar

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde skeç, kanto ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile eski Ramazanlar yaşatıldı.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından geçmişten günümüze geleneksel Türk tiyatrosundan kesitler sunuldu. Skeç gösterileri ile başlayan geleneksel Türk tiyatroları kanto ile devam etti. Daha sonra Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterileri yapıldı. İzleyiciler ise sevilen gösterileri büyük bir keyifle izledi.

Faslı Şahane" etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.