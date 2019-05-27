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Fasl-ı Şahane'de eski Ramazanlar

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde skeç, kavuklu ile pişekar ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile eski Ramazanlar yaşatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde skeç, kavuklu ile pişekar ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile eski Ramazanlar yaşatıldı.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından geçmişten günümüze geleneksel Türk tiyatrosundan kesitler sunuldu. Skeç gösterileri ile başlayan geleneksel Türk tiyatroları kavuklu ile pişekarla devam etti. Daha sonra Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi yapıldı. İzleyiciler ise gösterileri büyük bir keyifle izledi. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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