Fasl-ı Şahane'de eski Ramazanlar

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde skeç, kavuklu ile pişekar ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile eski Ramazanlar yaşatıldı.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından geçmişten günümüze geleneksel Türk tiyatrosundan kesitler sunuldu. Skeç gösterileri ile başlayan geleneksel Türk tiyatroları kavuklu ile pişekarla devam etti. Daha sonra Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi yapıldı. İzleyiciler ise gösterileri büyük bir keyifle izledi. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.