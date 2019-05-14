Fasl-ı Şahane'de Hacivat-Karagöz gösterisi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde yapılan Hacivat-Karagöz gösterisi büyük ilgi gördü.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde fasıl dinletisinin ardından geleneksel Türk tiyatrosundan gösterileri gerçekleştirildi. Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan oyunlar meddah ve kavuklu pişekar ile devam etti. İzleyiciler ise keyif içerisinde gösterileri izledi. "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.