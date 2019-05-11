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Fasl-ı Şahane'de konser coşkusu

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında "Grup 333" konser verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında "Grup 333" konser verdi.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde DJ İnanç'ın performansının ardından konser coşkusu yaşandı. Solistliğini Engin Uysal'ın yaptığı "Grup 333" verdiği konserle alanı dolduran gençlere coşkulu anlar yaşattı.


Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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