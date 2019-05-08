Fasl-ı Şahane'de kum sanatı gösterisi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi.

?Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde fasıl dinletisinin ardından, kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi. Kum sanatı ressamı Ramazan Yumrutepe tarafından 3 ayrı bölümden oluşan gösteri izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.