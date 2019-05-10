Fasl-ı Şahane'de yazlık sinema keyfi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri kapsamında yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi.

?Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinliklerinde fasıl dinletisinin ardından, yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi. Açık havada "Kelebeğin Rüyası" isimli sinema filmini izleyen vatandaşlar alanı doldurdu. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.