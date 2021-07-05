Fayton bisiklete büyük ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Batı Park Yürüyüş Yolu'nda hizmete sunduğu 4 kişi kapasiteli bisikletler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kilometrelerce uzunluğundaki sahili rahatça gezebilen aileler, ebeveynleri ile bisiklete binmenin keyfini yaşayan çocuklar ve özellikle yürümekte zorlanan yaşlılar verilen hizmetten oldukça memnun.

Sahil manzarası eşliğinde bisiklet keyfi

Bisikletin eğlence ve spor amaçlı kullanılmasına ilave olarak bir ulaşım aracı olarak da kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve çevreci bir ulaşımı tüm bisiklet severlerin hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anakent Şirketi tarafından yürütülen “aile bisikleti” hizmeti ile vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde sahilin keyfini sürüyor. Fayton bisikletler ön koltukta iki çocuk ve arkada iki kişi olmak üzerek aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor. Ebeveynler özellikle çocukları ile birlikte kilometrelerce uzunluğundaki sahili rahatça gezmenin keyfini yaşıyor. Bisikletler kullanılırken hijyen kuralları da ön planda tutuluyor. Her binen sonrası bisikletler görevlilerce dezenfekte ediliyor.

15 adet daha gelecek

Aile bisikletlerinin 1 Haziran itibariyle hizmete alındığını söyleyen Batıpark Gokart Tesis Sorumlusu Zübeyir Koç, "Fayton bisikletlere vatandaşlarımızın ilgisi büyük oldu. İki yetişkin ve iki çocuk olmak üzere 4 kişi rahatça gezebiliyor. İlerleyen günlerde 4 yetişkinin bineceği bisikletlerimiz gelecek. Şu an 10 adet aile bisikletimiz var. 15 adet daha gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. İlginin olması da ayrıca bizleri mutlu etti" dedi.

Bisikletler için uzun kuyruklar oluşuyor

Fayton bisiklet hizmetine özellikle hafta sonu ilginin daha da arttığını söyleyen Koç, "Kiralamak isteyen vatandaşlarımız çoğu zaman burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun talep üzerine bisiklet sayımız da önümüzdeki günlerde artacak. Yeni bisikletlerimiz gelecek. Aile bisikletlerimiz 30 dakika ve 1 saatliğine kiralanıyor. Vatandaşlarımız bisiklet sürerek hem spor yapmış hem de sahilin keyfini sürmüş oluyor" diye konuştu.

Verilen hizmetten en çok ise çocukları olan ebeveynler mutlu. Çocukları ile birlikte bisiklet sürmenin keyfini yaşadıklarını dile getiren aileler, hizmeti vatandaşlara sunan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.