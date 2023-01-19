'Fazla östrojen adet düzensizliği sebebi'

Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, fazla östrojen hormonu salgılanmasının kadınlarda birçok probleme yol açabileceğini belirtti.

Östrojenin kadın cinsiyet hormonu olduğunu ve başlıca yumurtalıklarda kolesterolden sentezlendiğini ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, bilgilendirmede bulundu. Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, “Östrojenin fazla salgılanması halinde vücutta ortaya çıkan şikayetlerin en önemlilerinden biri adet düzensizlikleridir. Diğer klinik belirtiler ise cinsel haz almada azalma, ruhsal dalgalanmalar ve mutsuzluk hali, depresyon, huzursuzluk, vücutta şişkinlik ve ödem hissi, kilo verememe, migren atakları, memelerde şişlik ve hassasiyet ve hatta kist oluşumu olabilir“ dedi.

"Plastik su şişelerinde de kimyasal östrojen var"

Östrojenin fazla salgılanması halinde ortaya çıkan şikayetlerin en önemlilerinden birinin adet düzensizlikleri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, “Diğer klinik belirtiler cinsel haz almada azalma, ruhsal dalgalanmalar ve mutsuzluk hali, depresyon, huzursuzluk, vücutta şişkinlik ve ödem hissi, kilo verememe, migren atakları, memelerde şişlik ve hassasiyet ve hatta kist oluşumu olabilir. Hiperöstrojenemi ile ortaya çıkan klinik bulgular ise, myom, polip, rahim duvarında kalınlaşma ile giden endometrial hiperplazi, memede kistler, fibroadenom, rahim kanseri, meme kanseri, damarlarda pıhtılaşma riski şeklinde olabilmektedir. Elbette insan vücudu sadece ürettiği östrojene değil, aynı zamanda pek çok endüstriel ürünle dışardan alınan östrojene de maruz kalmaktadır. Özellikle plastik su şişelerinde, makyaj ürünlerinde bu şekilde kimyasal östrojen bulunabilmektedir“ diye konuştu.

Karın çevresinde yağlanmaya neden oluyor

Östrojenin vücuda alındıktan sonra ince bağırsaklardan emilerek karaciğerde metabolize edildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, “Östrojenin yıkım ürünlerinden bazıları kolayca vücuttan temizlenirken; bağırsak alışkanlığında bozukluk olanlarda ya da karaciğerin detoksifikasyon mekanizması yeterince çalışmayanlarda östrojenin kanserojen etkileri olan yıkım ürünleri vücutta artar ve zararlı etkiler oluşturur. Kadın genital sisteminde bu etkiyi en çok rahim duvarında görüyoruz. Karşılanmamış östrojen etkisi, rahim duvarı denen endometriumu kalınlaştırır. Burada polip oluşumuna ve endometrial hiperplaziye yol açabilir. Sürekli yüksek östrojene maruz kalan endometrium duvarında karşılanmamış östrojen, hücresel değişikliklerin başlamasına ve zamanla buradaki hücrelerde kanserleşme eğilimine yol açmaktadır. Bu durumun başlıca nedeni ise polikistik over sendromudur (PCOS). Bu durum, yumurtalıklarda fazla sayıda ancak çoğu fonksiyon görmeyen yumurtaların bulunması, insülin direnci ile seyreden karın çevresinde yağlanma, kilo verememe, vücudun belli bölgelerinde kıllanma artışı, adetlerde gecikme bazen de bebek olamaması sorunlarıyla karşı karşıya bırakan bir metabolik hastalıktır. Burada artan androjenler zamanla östrojene dönüşerek vücutta yoğun bir östrojen yüküne yol açarlar" şeklinde konuştu.

Menopaza giren kadınlarda da östrojen bulunuyor

Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan şunları söyledi:

"Fazla östrojeni atmak için karaciğerin detoksifikasyon mekanizmalarının çok iyi çalışır durumda bulunması gereklidir. Ayrıca bağırsak aktivitesinin normal olması, kabızlık olmaması gerekir. Bu da doğru besin ve takviyeleri kullanmakla mümkündür. Fazla kilolardan kurtulmak sağlıklı gıdalarla beslenmek çok önemlidir. Östrojeni dışardan fazla almamak için ise kimyasal ajanlardan uzak kalmak esastır. Eğer bunlara rağmen yine östrojen yükü fazla ise mutlaka tersi etki yapan progesteron ile karşılanmalıdır. Doğal olana yakın progesteron ilaçlarını jinekoloğun önerdiği doz ve şekilde kullanmak ilerde doğabilecek östrojene bağlı hastalıklardan sizi koruyacaktır. Menopoza giren kadınlarda hormon replasmanı ile ilgili olarak pek çok farklı görüş vardır. Bir kadın menopoza girmiş olsa bile östrojen sadece yumurtalıklardan sentezlenmeyeceğinden vücudunda yine de belli bir oranda östrojen bulunacaktır. Bunun uygun dozlarda progesteronla karşılanması çok önemlidir. Çok gerekli koşullarda ise düşük dozda doğal östrojen ciltten uygulanmak üzere progesteron ile kombine edilebilir."