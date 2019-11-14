Fazlıoğlu: “Medeniyet, rutin bir ritme girdiğinde çürümeye başlıyor”

Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Alışkanlık zamanla ritmik hâle geldiğinde müthiş bir rehavet oluşturuyor, nihayetinde de siz o mutluluk içerisinde eriyip gidiyorsunuz ve ne olduğunu da fark etmiyorsunuz. İşte medeniyet, bahsettiğim bu biteviye ritim içerisine girdiğinde, uyumaya başlıyorsunuz ve bu durum da çürümeye neden oluyor” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) davetlisi olarak Samsun'a gelen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İhsan Fazlıoğlu, konuşmacı olduğu İlahiyat Fakültesindeki konferansının ardından Samsun protokolü ile OMÜ'ye ait İlim, Kültür ve Sanatevinde sohbette bir araya geldi.

Samsun'da bilim, sanat ve kültür meraklılarının yeni mekânlarından biri olan ve üniversite yönetimi tarafından geçen günlerde açılışı yapılan İlim, Kültür ve Sanatevindeki buluşmaya çok sayıda davetli katıldı. Sohbetinde genel olarak temeddün (uygarlaşma, medenileşme), geçmişten günümüze şehir-mekân ilişkisi gibi konular ile İbni Haldun, İbni Rüşd ve diğer İslam âlimlerinin bu konudaki fikirlerini paylaşan Dr. Fazlıoğlu, katılımcıların merak ettiği hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini de aktardı.

“Medeniyet, rutin bir ritme girdiğinde çürümeye başlıyor”

“İnsan ancak ikamet ettiğinde yani dik durduğunda, mesken tuttuğunda, sakin olduğunda şehirleşiyor ama bu sükûnet ve dik duruş, bir süre sonra bizi çürütüyorsa dik durarak hareketi nasıl sağlayacağız?” sorusunu tartışan ve sohbetini bu minval üzerine sürdüren Dr. İhsan Fazlıoğlu, devamında, “İnanç esaslarımızı, fikirlerimizi, düşüncelerimizi sürekli aklın önüne koymak, soruları sürekli sormak, cevapları sürekli üretmek ve elden geldiğince hiçbir şeyi alışkanlığa dönüştürmemek büyük önem arz ediyor. Çünkü alışkanlık zamanla ritmik hâle geldiğinde müthiş bir rehavet oluşturuyor, nihayetinde de siz o mutluluk içerisinde eriyip gidiyorsunuz ve ne olduğunu da fark etmiyorsunuz. Hakikaten bakın büyük şehirlerin çöküşüne, en önemli problemin bu olduğunu görüyorsunuz yani tehlikeyi fark edemiyorlar. İşte medeniyet, bahsettiğim bu biteviye ritim içerisine girdiğinde, uyumaya başlıyorsunuz ve bu durum da çürümeye neden oluyor” şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç: “Üniversite ve şehrin buluştuğu bir mekân olmasını arzuluyoruz”

Sohbetin sonunda düşüncelerini dile getiren OMÜ Rektörü Dr. Sait Bilgiç de İlim, Kültür ve Sanatevini, üniversite ve şehrin buluştuğu bir mekân olarak kullanmak istediklerine işaret ederek, “Bu mekânımızda hem sanatsal ve kültürel eğitimler hem sohbetlerimiz olacak. Hocamız Dr. İhsan Fazlıoğlu, İlim, Kültür ve Sanatevinin ilk sohbet konuğu, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da inşallah buna benzer buluşmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek akademisyenlerimiz gerekse şehrimizin yöneticileri, ileri gelenleri ve vatandaşlarımıza zaman zaman davetler yapacağız, dolayısıyla da gelecek tasavvurumuza olumlu katkıda bulunacak ve ihtiyacımız olan beraberlik ortamı oluşsun istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Vali Osman Kaymak, İlim, Kültür ve Sanatevine hediye ettiği çerçevelenmiş Türk Bayrağını Rektör Bilgiç'e takdim etti.

Programa ayrıca Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Rektör Yardımcısı Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekanları, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve akademisyenler katıldı.