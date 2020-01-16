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Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da ağaç yüklü kamyonetin yaptığı kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da ağaç yüklü kamyonetin yaptığı kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; Hayrettin M. yönetimindeki 55 HK 014 plakalı odun yüklü kamyonet, aşırı yük nedeniyle yoldan çıkara yol kenarındaki ağaçlık alana savrulmuştu. Bir ağaca vurarak durabilen araçta bulunan 3 kişi yara almış, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.


Kamyonette bulunan ve yaralanan Hüseyin Semiz, Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hüseyin Semiz'in cenazesinin Kestanepınar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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