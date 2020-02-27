İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Felç geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da felç geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Samsun'da felç geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden ve felç geçiren 68 yaşındaki Kamil K., Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen Kamil K. için Samsun'dan kalkan 112 acil servise ait ambulans helikopter, Vezirköprü ilçesine giderek yaşlı adamı alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistine inen helikopterdeki yaşlı adam kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.