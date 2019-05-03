Fen Bilimleri dersi öykülerle anlatılacak

Fen Bilimleri dersinde öğrenilen basit bilimsel kavramların günlük yaşamda gözlenmesi ve bu gözlenenlerin günlük olarak tutulması ödevinden yola çıkarak geliştirilen proje de ilçe ortaokullarından 35, Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden 50 öykü olmak üzere toplam 85 öyküden oluşan bir kitap oluşturuldu.

Kitap için seçilen öyküler derse uyumluluğu açısından Fen Bilimleri Öğretmeni Mehtap Yılmaz ve Fen Bilimleri öğretmenleri tarafından incelendi. Ayrıca kitaptaki yazım imla ve kurgu düzeltmeleri ise Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Özlem Aydoğan tarafından yapıldı.

Proje sayesinde öğrencilerini gözlem yapmaya yönlendirilerek konuları daha iyi anlamaları sağlandı. 2018 yılının Ekim ayında başlatılan proje kapsamında 2019 yılı Nisan ayında 500 adet kitap basımı yapıldı.