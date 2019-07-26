Festivale büyük ilgi

Samsun'un Bafra ilçesinde Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında organize edilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Festivalin 2. gününde akşam saatlerinde Bafra Musiki Cemiyeti sanatçıları Yaşar Öztürk, Ayşe Tamkan Derebey, Melahat Acar, Nail Hacıhafızoğlu ve Levent Aydın konser verdi. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu festivalde Bafra Musiki Cemiyeti sanatçıları, söyledikleri sevilen türkülerle festivale katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Özelikle Bafralı sanatçı Levent Aydın'ın sazıyla seslendirdiği türkülere eşlik eden kalabalık gönüllerince eğlendi.

Festivale katılanları yalnız bırakmayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 100. yılı kutlanan 19 Mayıs 1919'un ilk günkü heyecan ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarına dikkat çekti. Bağımsızlığa atılan ilk adımın 19 Mayıs 1919'un, Türk milletine gem vurulamayacağının kanıtı olduğunu belirten Kılıç, Samsun Valiliği bünyesinde oluşturulan 100. Yıl Koordinasyon Merkezi nezaretinde ulusal ve uluslararası yapılan etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini, bu yıl üçüncüsü kutlanan Kapıkaya Festivali'nin de bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.