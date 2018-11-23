FETÖ operasyonunda 1 asker tutuklandı, 6 askere adli kontrol

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 19 askerden 7'si adliyeye sevk edildi. 7 askerden 1'i mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli önceki sabah toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 19 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan askerlerden 2'sinin meslekten ihraç, diğer diğerlerinin ise muvazzaf asker oldukları öğrenildi.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 7 asker, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 6 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.