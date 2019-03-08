FETÖ zanlısı kadından ‘zafer işareti'

Adliyeye götürülmek üzere olan bir kadın zanlının kameralara ‘zafer işareti' yapması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 8 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyetten polis otobüsüne bindirilen zanlılardan biri kameralara ‘zafer işareti' yapması dikkat çekti.