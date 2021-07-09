FETÖ'den 3 yıl 1 ay ceza alan iş adamı yakalandı

Bir dönem 40 mağazası bulunan ve internet sitesi üzerinden 100 ülkeye ürün satan Tozlu Tekstil'in sahibi iş adamı Hüseyin Tozlu, FETÖ'den 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılıp cezasının kesinleşmesinin ardından Samsun'da polis tarafından gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Samsun il yapılanmasındaki iş adamları içerisinde yer aldığı, örgüte finansal anlamda destek sağladığı, örgütün önde gelen mütevellilerinden olduğu belirlenen ve hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "FETÖ/PDY örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iş adamı Hüseyin Tozlu hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tozlu'yu Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Tozlu, Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.