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FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen gözaltına alındı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen, jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen, jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve bahse konu soruşturma kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen T.K.'yi Samsun'da yakaladı.


Cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı bulunan T.K.'nin Canik ilçesinde saklandığı adresi tespit eden Jandarma TEM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu şahsı gözaltına alarak Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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