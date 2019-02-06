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FETÖ'den 7,5 yıl ceza alan eski komiser tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan komiser Samsun’da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan komiser Samsun'da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı Amasya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan H.S.(45), Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan H.S.'nin Amasya'da komiser olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenildi.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.S. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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