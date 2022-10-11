FETÖ'den açığa alınan yüzbaşıya gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasından 1 yüzbaşı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “askeri mahrem” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma dahilinde alınan talimat gereği Samsun'da bir yüzbaşı gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda yüzbaşı olarak görevli iken açığa alınan B.A.'yı Samsun'da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.