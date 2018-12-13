FETÖ'den aranan eski polis Samsun'da yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip hakkında yakalama kararı çıkartılan polis memuru Samsun'da yakalandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve meslekten ihraç edildiği ileri sürülen polis memuru E.Ç., Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde gözaltına alınan E.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

E.Ç.'nin Erzurum Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılıp ifade vereceği öğrenildi.