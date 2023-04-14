FETÖ'den aranan kadın öğretmen gözaltına alındı

Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan kadın öğretmen KOM polisi tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize'de okul öncesi öğretmeni olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü. adlı kadın öğretmen, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gözaltına alındı. ByLock kullandığı tespit edilen C.Ş.Ü., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.