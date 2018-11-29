İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'den aranan kadın pastanede yakalandı, mahkemece tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın Samsun’da pastanede yakalandı ve tutuklandı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın Samsun'da pastanede yakalandı ve tutuklandı.


Sinop Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Z.Ö. adlı kadın Samsun'da yakaladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kafede yakalanan Z.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Sinop Ağır Cezası ile Sesli ve Görüntülü Bilişim Sonra (SEGBİS) ile görüntülü olarak ifade veren Z.Ö.'nün örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürüldü. Mahkeme, Z.Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.