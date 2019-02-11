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FETÖ'den aranan makine mühendisi tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan makine mühendisi, polis tarafından yakalandı ve çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan makine mühendisi, polis tarafından yakalandı ve çıkardığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ve örgüte ait Bank Asya'da katılım hesabı olduğu tespit edilen makine mühendisi M.T. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.T.'nin DSİ'de makine mühendisi olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç olduğu öğrenildi.

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