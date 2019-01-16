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FETÖ'den aranan öğretmen gaybubet evinde yakalandı

Samsun’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretmen Gaziantep’te saklandığı gaybubet evinde yakalanarak Samsun’a getirildi.

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretmen Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanarak Samsun'a getirildi.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K., Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan ByLock kaydının bulunduğu öğrenildi. Samsun'a getirilen E.K.'nin Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.

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