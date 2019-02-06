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FETÖ'den aranan öğretmene ek gözaltı kararı

Antalya Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Samsun’da yakalanan öğretmene ek gözaltı kararı verildi.

Antalya Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Samsun'da yakalanan öğretmene ek gözaltı kararı verildi.


Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Antalya Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 2 yıldır arandığı ileri sürülen öğretmen M.C. Samsun'da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de sakladığı gaybubet evinde yakalanan M.C.'nin örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ve ByLock kullandığının tespit edildiği ileri sürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C., Samsun Adliyesine sevk edildi. Antalya Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı, M.C.'nin Antalya'ya getirilmesine karar verdi. Ek gözaltı kararı verilen M.C. yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve Antalya'ya götürülmesi için Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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