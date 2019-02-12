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FETÖ'den aranan şahıs örgüt evinde yakalandı

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hapis cezasına çarptırılan 1 zanlı Samsun’da saklandığı örgüt evinde yakalandı.

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hapis cezasına çarptırılan 1 zanlı Samsun'da saklandığı örgüt evinde yakalandı.


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp hakkında yakalama kararı çıkartılan T.D. isimli şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde saklandığı örgüt evinde yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen T.D., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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