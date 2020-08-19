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FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Samsun’da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.Y.A.(20), Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı.


A.Y.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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