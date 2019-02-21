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FETÖ'den gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyede

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan araştırma görevlisi adliyeye sevk edildi.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Z.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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