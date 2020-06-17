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FETÖ'den gözaltına alınan kadına adli kontrol

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pazartesi sabahı operasyon düzenledi. Operasyonda bilgisayar programcılığı öğrencisi olduğu öğrenilen E.A. adlı kadın gözaltına alındı.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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