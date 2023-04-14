FETÖ'den gözaltına alınan öğretmene adli kontrol

Samsun'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan kadın öğretmen gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Rize'de okul öncesi öğretmeni olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen C.Ş.Ü. adlı kadın öğretmen, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gözaltına alındı. ByLock kullandığı ileri sürülen C.Ş.Ü., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ş.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.