FETÖ'nün 5 ilin eğitim danışmanı tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanan 5 ilin eğitim danışmanı olduğu iddia edilen öğretmen mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K., Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kaydının bulunduğu ve örgütün Amasya, Sinop, Tokat, Samsun ve Çorum illerinin eğitim danışmanı olduğu iddia edildi.

Samsun'a getirilen E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.