İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün 5 ilin eğitim danışmanı tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Gaziantep’te saklandığı gaybubet evinde yakalanan 5 ilin eğitim danışmanı olduğu iddia edilen öğretmen mahkemece tutuklandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanan 5 ilin eğitim danışmanı olduğu iddia edilen öğretmen mahkemece tutuklandı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K., Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kaydının bulunduğu ve örgütün Amasya, Sinop, Tokat, Samsun ve Çorum illerinin eğitim danışmanı olduğu iddia edildi.


Samsun'a getirilen E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.