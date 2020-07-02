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FETÖ'nün asker yapılanması operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı. Kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen A.M.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlının Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul Adliyesine bağlanıp ifade vereceği öğrenildi.

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