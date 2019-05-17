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FETÖ'nün asker yapılanmasındaki eski PTT müdürüne adli kontrol

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ’nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların arasında bulunan ve örgütün asker yapılanmasında yönetici olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların arasında bulunan ve örgütün asker yapılanmasında yönetici olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir hafta önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon illerinde 1 subay, 1 doktor, 7 astsubay, 12'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 1'i eski PTT müdürü olmak üzere 22 kişiyi yakalamaya yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili 19 zanlı gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 18 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gözaltı süresi uzatılan örgütün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü C.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.K., mahkemece elektronik kelepçe takılmak şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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