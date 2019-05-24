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FETÖ'nün bölge "arama-tarama mesulü" tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bölge "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen matematik öğretmeni adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bölge "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen matematik öğretmeni adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında örgütün Samsun bölgesi "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 5 adet ByLock kaydının bulunduğu ileri sürülen matematik öğretmeni Y.K. (36), İstanbul'da polisin tesadüfen parkta Genel Bilgi Toplama (GBT) çalışması sırasında yapılan kimlik sorgusunda tespit edildi. Kapatılan örgütün Canik Başarı Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Y.K. Samsun'a getirildi.


Şüphelinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı ve Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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