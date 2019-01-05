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FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan dini nikahlı karı-koca adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Samsun’da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan dini nikahlı karı-koca adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Samsun'da örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan dini nikahlı karı-koca adliyeye sevk edildi.


Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock abonelik kaydı ve FETÖ'ye müzahir Genç Kariyer Derneği üyesi olan Mehmet S. ve yine yakalama kararı olan, 2 telefon numarasında da ByLock abonelik kaydı bulunan dini nikahlı eşi Ayşe G.T., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından gaybubet evinde yakalanmıştı.


Gözaltına alınan dini nikahlı karı-koca işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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