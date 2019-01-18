FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan öğretmen adliyede

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanan öğretmen Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K. Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kaydının bulunduğu öğrenildi. Samsun'a getirilen E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.