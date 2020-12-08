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FETÖ'nün mahrem evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelikdüzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan kadın öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik


düzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan kadın öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun'da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda gözaltına alınan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen kadın öğretmen N.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Erzurum Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren N.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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