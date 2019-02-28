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FETÖ'nün örgüt evlerinde sahte kimlikle yakalanan kadın tutuklandı

Samsun’da FETÖ’nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde örgüte ait evlere düzenlediği operasyonda Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aranan, ByLock kaydı bulunan, Bank Asya hesabı bulunan, FETÖ ile iltisaklı müzahir kurumlarda SGK kaydı olan ve yapılan aramada Güldane Ö. adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahte kimlik bulunduran Büşra A.'yı gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Büşra A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Büşra A.'nın Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Adli işlemleri tamamlanan Büşra A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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