FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 şahıs adliyede

Samsun'da FETÖ'nün örgüt evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan örgüte ait evlere operasyon düzenledi. Söz konusu örgüt evlerinde yapılan aramalarda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı olan, Bank Asya'da katılım hesabı olan, FETÖ ile iltisaklı dernek üyesi ve müzahir kurumlarda SGK kaydı olan Halil İ.Ç. ile Çorum'da hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilip yetkisizlikle dosyası Samsun'a gönderilen Muhammed B.G. gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi.