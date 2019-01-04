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FETÖ'nün Rize polis mahrem sorumlusu Samsun'da tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Rize polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen 1 zanlı Samsun’da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Rize polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen 1 zanlı Samsun'da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Rize mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen K.D., Samsun'da geçen hafta gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan K.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.D., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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