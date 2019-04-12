Samsun'da düzenlenen fidan dikme etkinliğinde, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri çalışanları ile Samsun Tema Vakfı Şubesi yetkilileri ve üyeleri Büyükoyumca Mahallesi'nde ortaklaşa düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde bir araya geldi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri yetkilileri ve TEMA Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Bahar Dursun'un başında olduğu etkinlikte Büyükoyumca Mahallesi'nde belirlenen alan içerisine fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinliğin amacını ve önemini belirten TEMA Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş, "Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak bugüne kadar sosyal sorumluluk projelerine önem veren ve ön plana çıkaran bir hastane olarak, bu zamana kadar üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Bugün de, TEMA Vakfı Samsun Şubesi yetkilileri ile birlikte yarınlarımıza yeşil ve güzel bir Samsun güzel bir dünya bırakmak adına fidan dikiminde bulunduk. Hastane olarak çalışan personelimiz ve TEMA Vakfı yetkilileri ile birlikte fidan dikerek kalıcı ve unutulmayacak bir gün olarak hatırlanmasını istedik" dedi.